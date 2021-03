Yohann MESLET

Titulaire d’un Bac Pro en carrosserie construction, j’ai exercé différents postes dans le domaine de la tôlerie industrielle, du poinçonnage au pliage en atelier. J’ai ensuite affiné mon expérience, notamment par une formation DAO qui m’a permis d’accéder à davantage de responsabilités : technicien méthode, formateur, manager, acquisition et développement d’affaires dans des domaines variés (ferroviaire, maritime, nucléaire, électronique, luminaire, etc) et dans le développement des partenariats. C’est avec ces compétences que j’accompagne mes clients au fil de l’eau par une expertise technique et un engagement fiable.



Mes compétences :

Organisation industrielle

Formation

Management

Développement commercial

Gestion de la production

Stratégie commerciale

Organisation du travail