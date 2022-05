Yohann ROGEZ

Ingénieur, consultant dans l'âme et pilote de projets transverses & multidisciplinaires , j'ai une affinité forte pour le monde de la R&D, des technologies émergentes et des projets d'innovation où tout est à faire.



Transversal, pragmatique, curieux, proactif, capacité de prise de risque et forte autonomie.



Actuellement sur un projet majeur de ville intelligente, de smartcity, ville ubiquitaire .... pour une mise en oeuvre dans des conditions réelles avec ses habitants et ses démonstrateurs, en cœur de ville.



Mes compétences :

Recherche

Consultant

Ingénieur

IHM

Lille

Digital

Accompagnement

Innovation