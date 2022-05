Yolande FRESSINEAU HERNANDEZ

DRH international- 15 ans d'expérience dans la gestion stratégique des Ressources Humaines- Master RH IGS Paris- Parle couramment anglais, espagnol- excellente maîtrise Droit social français individuel et collectif, espagnol.



Forte de mon expérience de généraliste RH dans des grands groupes reconnus des secteurs des services BtoB, de l’ingénierie et IT, j’ai aussi bien été en charge de développer une politique RH en phase avec la stratégie du groupe (en restructuration ou en croissance), du support aux managers sur des problématiques opérationnelles (disciplinaire, gestion de la performance, motivation d'équipes, mobilité et relations sociales) que du recrutement d'ingénieurs et de commerciaux. Force de proposition j’ai su gérer des projets transverses comme spécialiste du développement RH, rémunération globale et gestion des talents, mise en place d'un SIRH.



Mes compétences :

Gestion de carrières

SIRH

Droit social

Recrutement

Ressources Humaines Europe

Mobilité & Recrutement international

Administration du personnel

Services

Informatique