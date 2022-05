Yongqun PENG

Six ans expériences professionnelles:



4 ans en Chine: export d’industrie d’habillement

Management: Responsable qualité

Production: gestion de la qualité, chargé du suivi des commandes

Relation fournisseurs et clients : traduction et coordination des clients internationaux et fournisseurs chinois, gestion des fournisseurs, négociation, développement et évaluation de nouveaux fournisseurs



2 ans en Jordanie: Contrôle de la qualité, gestion des fournisseurs et sous-traitants en industrie d’habillement



Autres : connaissances des fournisseurs et du marché chinois

Participation à la foire du commerce international de Canton et à la foire du commerce international de textile de Hongkong



Trois langues parlées : chinois, français, anglais



Deux diplômes acquis : bachelor degree en design et ingénierie de couture , bac+4 Etude et la recherche sur la Mode

Diplôme master 2 en cours : International Business management (bac+5)



Caractères : Curieuse, motivée, travailleuse



Mes compétences :

Achat

Anglais

Asie

Chine

COMMERCE

Coordination

Export

Gestion relation fournisseurs

Import

Import Export

International

Luxe

Management

Marketing

Mode

Production

Qualité

Relation fournisseurs

Responsable qualité

Supply chain

Traduction