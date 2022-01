Homme de terrain, conseiller, avec un bon sens commercial, toujours au service du client. Toute la différence entre un bon et un mauvais conseiller se fera là : - Un bon accueil, un conseil approprié et un vrai service qui apporte une valeur ajoutée au client.

- la manière dont le client sera traité.

A mon sens, un bon conseiller saura accueillir le client, identifier rapidement ses besoins afin de lui vendre les produits adéquats, proposer des services personnalisés, permettant d'optimiser l'investissement. Il aura pour but d'assurer le confort et à la satisfaction des clients afin que ces derniers souhaitent adhérer au programme de fidélité de l'enseigne qui l'emploie.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Inventaire

Manutention

Relation fournisseurs

Argumentaire de Vente

Logistique

Encaissement

Fidélisation client

Travail en équipe

Organisation du travail

Enquètes de satisfaction

Analyser les besoins et définir les objectifs

Management

Merchandising