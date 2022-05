Mes compétences :

Accueillir des clients et les conseiller sur

Réceptionner les stocks et les vérifier

Merchandising et valorisation produit

Fidélisation et accompagnement

Fidélisation des clients

Suivi administratif

Responsable

Gestion

Vente

Administratif

Conformité

Luxe

Communication

Restauration

Prêt à porter

Décoration

Microsoft Office

Merchandising

Internet