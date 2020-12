Yossra FRADI JEBLI

Diplômée de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse spécialité "HEC" ; J’ai été Responsable qualité à la Société tunisienne de Distribution (Rattachée à la direction générale).Je connais bien le marketing et particulièrement l’aspect satisfaction et fidélisation de la clientèle grâce à ma formation initiale ainsi que mon mémoire de fin d’études. Ces connaissances sont consolidées par des études et des enquêtes dans différents secteurs d’activité au cours desquelles de nombreuses responsabilités m’ont été confiées. J’ai pu apporter des solutions concrètes.

En somme ; j’ai cumulé quelques modestes connaissances dont voici quelques mots clés ; gestion de la relation client et des prestataires ; le développement d’une stratégie marketing ; la mise en œuvre de plans d’actions marketing ;traitement des réclamations ainsi que le suivi de l’activité commerciale (tableaux de bord, Reporting) .

Tout ces mots qui semblent parfois compliqués pour beaucoup, si vastes pour d’autres, rudimentaires et faisant partie du quotidien pour certains, pour décrire une passion que je ne pourrais décrire, certes je pourrais la définir par des mots scientifiques mais je ne pourrais définir ma passion que par un maître mot à savoir « Le Marketing ».

J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe des rédacteurs web de "RADIO BLEDI" et l’équipe de « BAYA.tn » et d’aller encore plus loin dans ma passion. Pour moi, la rédaction est le fruit d'un esprit scientifique et analytique, capable de satisfaire et fidéliser le lecteur en donnant un récit concis et attachant d'où l'application des notions clés dans le domaine du business qui sont "satisfaction, loyauté et communication"…La médiatisation et les relations clients sont un art qui sans cesse et indéfiniment me fascinent.

Après cette modeste expérience dans le domaine de la rédaction web, je me suis lancée seule pour animer mon propre blog dont le lien est le suivant: http://tunisianfamily.unblog.fr/



