Youcef TOUCHENT

Géologue de formation académique avec spécialisation en géodynamique et un mémoire de fin d'étude orienté en géochimie, la carrière professionnelle est essentiellement géotechnique.

Ma carrière professionnelle a prit départ en janvier 2016 dans une entreprise nationale hydrotechnique pour un projet de construction d'un barrage en béton type voûte dans l'ouest algérien autant qu'ingénieur géologue. L'association de la géotechnique à mon expérience m'a orienté vers une entreprise spécialisée en travaux géotechnique et en fondation GEOMAG en Septembre 2017. Un exercice au sein de l'entreprise autant qu'ingénieur géologue responsable des travaux de forage et traitement de sol jusquà septembre 2020 où une promotion m'avait été accordé au poste de Chef de projet le poste occupé actuellement