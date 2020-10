Youen MONDÉLICE--BUTON (YOUEN MONDÉLICE--BUTON)

Bonjour, je suis actuellement en Terminale Bac Pro Systèmes Numériques à Saint Félix La Salle à Nantes en apprentissage dans le service informatique du lycée Guy Moquet Etienne Lenoir, au rythme de 2 semaines au CFA et 2 semaines en entreprise.



Désirant devenir Administrateur Systèmes ou Expert Cloud, lalternance me permet davoir une réelle expérience professionnelle, véritable atout pour lobjectif que je souhaite atteindre.



Je suis à l'écoute d'offres de technicien systèmes et réseaux en alternance pour continuer mes études en apprentissage chez l'ENI dès la rentrée 2021...