Younes ARKOUB

Expérimenté en comptabilité, finance et contrôle de gestion, de plus de huit ans dans trois multinationales. Des compétences démontrées dans létablissement des états financiers, liasses fiscales, reporting financier, budgétisation, cash-flow forecasting. Bonne maitrise de lapplication Microsoft office, ERP SAP, BI, HFM et connaissance en SAGE 100.



Diplômé en science de gestion et un Ms. 2 Audit et Contrôle de Gestion en cours dobtention, organisé, rigoureux, sens de communication avec une bonne maitrise de 4 langues (français courant, anglais intermédiaire, arabe courant et berbère langue maternel).