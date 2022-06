Younes BOUCHELAGHEM

Une première expérience passée en tant que comptable en cabinet m'a permis d'acquérir des connaissances plus approfondie dans le domaine de la comptabilité et ainsi une plus grande compréhension de mon travail, de la Saisi de base à l’élaboration du bilan.

Par ailleurs ma formation en alternance constitue un atout que je souhaite exploiter au maximum. En effet, ma formation professionnel m’a permit de mettre en pratique la maîtrise de divers logiciel comptable tel que DLG, PC Compta, PC Paie ou encore les logiciels bureautique. Ma capacité d'adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais faire profiter votre entreprise.