Younes ELQARS

En 2008 j'ai créé Web Logiciel Maroc qui s'est spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies.



La force motrice de notre entreprise est la compétence de base de sa jeune équipe et grâce à notre expérience acquise en traitant directement avec nos clients en USA, l'Europe et l'Afrique. En 2012, nous avons pris la décision d'apporter notre expertise pour le client marocain.



Domaine d'expertise

Nous nous spécialisons dans le développement des solutions sur-mesure (SaaS), nous avons une grande expérience riche de créer tous types d'applications pour Windows/ Linux (Applications monoposte et réseau) & pour le mobile selon vos besoins.



Mes compétences :

SQL

Javascript

Informatique

PHP

Linux

JQuery

Oracle

Stratégie internet

Sécurité informatique

Gouvernance d'entreprise

Développement web

Voix sur IP

Windev/ Windevmobile