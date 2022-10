Youssef BAHI

Ingénieur d’études, spécialisé en Génie Civil, dans les domaines des structures et des bâtiments en béton armé et en charpente métallique, ayant acquis une grande expérience tout au long de mon parcours professionnel, ce qui m’a permis d’évoluer vers la mission de chefferie de projets. En plus de la réalisation des études de plusieurs projets de génie civil (études de faisabilité, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et projet d’exécution), J’ai assuré le suivi des travaux de plusieurs chantiers dans le cadre des marchés de suivi et de contrôle des travaux. Actuellement, j’assure la chefferie de plusieurs projets pour lesquelles mon expérience en génie civil apporte une grande valeur ajoutée, garantissant ainsi le respect des délais et des coûts suivant les contraintes imposées par les clients tout en assurant la satisfaction de l’ensemble des contraintes architecturales de ces projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Génie civil