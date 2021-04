Youssef CHAHRABANE

Étudiant de l'Université Mundiapolis, double diplôme en Licence Management Et Gestion Des Entreprises - Option - Finance, en partenariat avec l'I.A.E de Grenoble Alpes (Promotion 2016).

Passionné par le domaine du Marketing et ses enjeux, je vais clôturer mon parcours avec un Master en Marketing Et Communication en partenariat avec l'I.A.E Nice France.



Mon objectif professionnel à court terme, c'est de faire une carrière dans le " Commercial " dans une entreprise locale pour approfondir mes connaissances techniques et acquérir des expériences utiles pour renforcer mon profil.

À long terme, je me vois dans une Multinationale pour relever de nouveaux défis plus sérieux et réussir des missions plus complexes avec un professionnalisme de qualité. Ceci, m'ouvrira les portes d'avoir un vrai statut d'un " Directeur Commercial " compétent, et professionnel à la fois.



Futur Leaders, ayant une ambition chaleureuse pour l'entreprenariat, je voudrais monter ma propre entité en ayant une vision globale et une mission solide, afin de contribuer moi aussi dans un développement continu de mon environnement dans tous ces aspects.



Mes compétences :

Publicité

SPSS

Ressources humaines

Prise de parole

Sphinx

Prise de décision

Travail en équipe

Analyse de données

Études qualitatives

Communication

Études quantitatives

Marketing stratégique

Stratégie de communication

Relationnel

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Autonomie

Apple iOS

Gestion de temps

Microsoft Windows

Mac OS

Adobe Premiere Pro

Camtasia

Final Cut Pro

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Design

Marketing

Management