Youssef DAKI

Ma mission :

- La bonne manière de collecte, du traitement et d'exploitation du trafic d'échange de données permanent avec les clients ou prospects, via tous les canaux de communication de l'entreprise (Téléphone, Accueil , Prospection terrain, Web et réseau sociaux,..),



- Mettre en place des nouvelles solutions en Marketing Digitale ( CRM Marketing, Marketing Content, Inbound Marketing, .....)



- Conception d'un tableau de bord de mesure et de suivi des activités, permettant aux dirigeants de piloter convenablement leurs affaires.



Mon but :

Maximiser l'optimisation du coût et du temps.





.



Mes compétences :

Business intelligence

Techniques commerciales

Fidélisation client

Gestion grands comptes

Gestion de portefeuille

Relations clients

Prospection commerciale

Négociation commerciale

ERP

Logiciel CRM

MARKETING DIGITAL

Business Objects

Data warehousing