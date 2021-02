Youssef ISLAHI

Je suis Élève-Ingénieur d'État à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga ,Maroc. Mon intérêt est l'acquisition d'une formation solide au niveau de mon domaine d'étude qui concerne tout ce qui est associé aux lois scientifiques et aux techniques de l'ingénieur; où notre école nous fournit celles-ci d'une façon à ce que l'on met en pratique la partie théorique en faisant des différents travaux pratiques dans des laboratoires bien équipés. Ma méthodologie de travail, consiste à faire le meilleur possible pour que mes compétences soient très bien développées, ce qui me permettra d'intégrer le marché du travail, d'où la participation au

progrès.