Youssef JABRANE

Systèmes et stockage :

Microsoft (Active directory 2008-2012, Microsoft Exchange2010, WSUS, Forefront TMG), Linux (Red Hat, Centos)

Serveur d’application (JBoss Application Server), Serveur HTTP (Apache HTTP Server)

Technologies de stockage (DAS, NAS, SAN, iSCSI, FC-SCSI)



Virtualisation :

Virtualisation Serveurs (Hyperviseur ESXI, XenServer et Hyper-V, SCVMM)

Virtualisation postes clients (Vmware Horizon View, Citrix XENDESKTOP)

Virtualisation des applications (Citrix XENAPP)

Virtualisation de stockage (Openfiler)

Outils de backup (Veeam Backup and replication, Symantec Backup Exec)



Réseaux :

TCP/IP, LAN, WAN, IP/MPLS

Protocoles de Routage : IGP (RIP, OSPF, IS-IS …) et EGP (BGP)

L2-VPN (VPLS, EoMPLS), L3-VPN, DMZ, sécurité des réseaux

Equipements Cisco (Switch, Routeur, Firewall)





