Youssef KHALLADI

Bonjour,



Je suis titulaire du titre FPA (formateur professionnel pour adultes) niveau 3, du titre de formateur SST (secouriste sauveteur du travail).

Actuellement autoentrepreneur en tant que formateur SST, geste et posture, CACES R485 R486 R489, tuteurs en entreprise.



Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'information.



Mes compétences :

PREPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION

Bureautique

Elaborer le scénario pédagogique de formation

Analyser ses pratiques professionnelles

construire une formation à partir d'une demande