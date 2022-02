Yris ELLIE

Parcours professionnel

Depuis décembre 2011: Ingénieur qualité, société de conseil AQcEPtance

- mission qualité fournisseur: Qualification des nouveaux équipements entrant dans l'assemblage des portes pour les nouvelles versions des jets Embraer dits E2. Suivi de la qualification technique, validation de la qualification industrielle par le biais des FAI. Latecoere

- mission assurance qualité: mise en place des KPI couts non qualité, cycle de traitement des NC, Latécoère (3mois)

- mission responsable qualité programme pour les meubles électriques de l'A330 au sein de Latelec, (3 mois)

- mission ingénieur qualité opérationnelle chez ESSP (services en navigation par satellites, gère le signal EGNOS), (5 mois)

- responsable qualité programme sur les portes avions Boeing 787 et Embraer 170-175 et 190-195, Latécoère France, Brésil et République Tchèque (8 mois)

Interlocutrice privilégiée entre le client, les fournisseurs et la qualité sur la chaîne d'assemblage en République Tchèque. Recherche des causes, propositions d'actions, mise à jour d'indicateurs, gestion et solde des non conformités.

- Ingénieur PMO chez Airbus pour l'A350-1000 (4 mois)

Rédaction et mise en oeuvre de procédures métier pour la réutilisation des points d'interface entre la version -900 et la version -1000 des systèmes mécaniques et électriques. Tous tronçons fuselage +cabine



Août 2011-novembre 2010, Ingénieur qualité projet dans la BU Essais de Sogeti High Tech.

Mise en place et suivi du système qualité sur les projets relatifs aux systèmes embarqués et à l'énergie (hydraulique, électricité, trains/freins)

Qualification des intervenants Sogeti High Tech au métier de concepteur et support aux essais sols sur la chaîne d'assemblage A330/A340 et future A350.



Eté 2010: ingénieur qualité chez iModel, concepteur, et grossiste en modèles réduits.

Mise aux normes les produits importés aux directives européennes auxquels ils sont soumis.

Support du gérant au niveau administratif en initialisant des démarches d'aides à l'export auprès d'Ubifrance.



Animatrice qualité stagiaire chez DMS, concepteur et fabricant de produits destinés à l'enseignement secondaire. Le sujet du stage était la mie en place de la norme ISO 9001



2009-2010:Diplôme universitaire en Qualité et management environnemental au sein de l'IUT génie mécanique et productique, techniques aéronautiques et spatiales à toulouse 3.

Normes ISO 9001:2008, EN 9100,

ISO 14001,Règlementation des ICPE,REACH, ADR,

OHSAS 18001, Approches LEAN et 6sigma, Outils et méthodes pour l'analyse de risques type AMDEC, matrices de choix...



Animatrice qualité stagiaire chez Telespazio, Services en satellites.

Mise à jour du référentiel Qualité v2008,

Proposition, mise en place et clôture des Actions correctives et préventives.

Préparation et animation d'une réunion qualité trimestrielle





2005-2008: Géologue de laboratoire chez 2GH à Toulouse

Lors de mes trois derniers mois d'activité et pendant l'absence du responsable du laboratoire (congés, déplacements sur chantiers), j'ai réalisé seule plus de 70% du chiffre d'affaire du laboratoire. J'ai aussi exécuté les analyses de sols et la critique de leurs rendus et épaulé mon responsable pour le suivi du chantier et des analyses de sols d'un très gros chantier pour EDF.

Tout comme j'ai validé les commandes des clients, exécuté les devis, les factures et la recherche de sous-traitants .

Je mettais en place des procédures qualité afin de coller au plus près aux normes françaises et rédigeais des documents techniques pour les analyses de sols suivant les référentiels britanniques ou américains.











Mes compétences :

Qualité

Audit

Systems integration

SAP

Microsoft Office 2007

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

CATIA

EN910x