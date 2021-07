Domaines de compétences



• Comptabilité bancaire et comptabilité d’entreprise

• Opérations bancaires en middle & back offices

• OPCVM, Epargne salariale et Crédits syndiqués

• Activité de Tenue de comptes conservateurs de parts

• Trilingue Anglais – Français– Chinois



Environnements d’interventions



• Banque de détail

• Banque d’investissement

• Entreprise





Mes compétences :

Épargne salariale

Actionnariat Salarié

Langues Anglais courant

Us gaap

Opcvm