Yujian LI (YUJIAN LI)

Je m'appelle Yujian LI, ingénieur commercial, trilingue : français, anglais et chinois, originaire de Chine, issue d'un double cursus en ingénierie mécanique à l'INSA et en commerce (achats @ supply chain) à l'ESSEC Business School.

Ayant une expérience en apprentissage en commerce: acheteur projet et assistant d'acheteur famille dans le secteur des vins & spiritueux à la Maison Hennessy, du Groupe LVMH et une expérience en consultant au sein du Groupe Renault en pilotage de projet en mode Agile.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire !

Yujian