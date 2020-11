Yves BERRA

Mes domaines de compétences s'étendent outre la GESTION et la Comptabilité, à l'AUDIT, et à l'INGENIERIE DIAGNOSTIC en RH.



Je suis auteur de 2 ouvrages pédagogiques de gestion à destination d'un public Bac+2 / Bac+3 ( BTS, DUT, Licence ) , aux éditions Génie des Glaciers ( www.le-genie.com ) :



- Production et analyse de l'information financière,



- Gestion des immobilisations et des investissements .





L'écriture d'autres ouvrages est à l'étude, le 3ème est en phase projet ...



Vous désirez en savoir plus, sur mon parcours, mes ouvrages, mes domaines d'intervention,

Mes compétences :

Gestion

Contrôle de gestion

Logistique

Autonomie

Informatique

Rigueur

Management

ERP

Comptabilité

Création d'entreprise