En janvier 2017 je fonde l'agence créative Dunes Studio, basée à Brest.

Design graphique, création de site web, développement et production textile & accessoires, photographies...



Dès 2009, j'associe mes compétences avec ma passion pour l'art, le design et la mode, pour fonder le collectif PHENÜM. Marque à vocation pleinement artistique, PHENÜM a pour concept l'édition d'œuvres sur support textile, en séries limitées, dans une permanente recherche qualitative tant en terme de partage de valeurs et de culture de l'art que dans la fabrication des produits.



Infographiste au sein de la cellule communication chez KANABEACH durant 11 années (2002-13), je suis fort de cette expérience dans cette société textile mode et surfwear internationalement reconnue.

Assistant de communication, styliste de plusieurs collections, designer de matériel technique de glisse, responsable de la licence papeterie et maroquinerie scolaire Oberthur...