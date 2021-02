Yves GADET

La dynamique de mon parcours démarre par le programme en assembleur d’une boite de communication embarqué sur avion puis évolue dans le suivi d’équipes investies dans l’informatique.

Sur ce trajet, j’animais des formations au début et dernièrement, constamment dans les transitions de systèmes et d’organisation, en référent ou agitateur d’évènements pour des responsables de mission ou des « bureaux d’intégration d’industrialisation d’innovation » intégrés en clientèle.

J’organisais pour l’issue de ces changements, du questionnement à la mise en oeuvre, les flux de travail et la description des rôles, par exemple pour des centres de service ou le suivi opérationnel des collaborateurs.

Avant l’adaptation aux contextes, avant ITIL, j’anticipais avec méthode l’administration des réseaux et des systèmes en particulier au travers l'élaboration et la conduite d’une offre de conseils et d’ingénierie en télédistribution de logiciels.

Je communiquais comme rédacteur en chef d’un journal interne la passion et la reconnaissance de l’investissement technique des collaborateurs impliqués dans le collectif d’entreprise dont les rouages s’affichaient en Intranet dans ma description du Système de Management.

J’assumais depuis l’approche méthodique, les décisions et les choix de structuration des options opérationnelles standardisées, pour nos boites à outils ou des référentiels techniques.

Engagé sur le thème de la qualité, ma perception de terrain concrétisée en audits variés de prestation d’équipe d’infogérance d’infrastructure trouvait sa résolution dans des réponses à appel d’offres, gagnants auprès de grands comptes.

Je conduisais les comités de pilotage et j’accompagnais les d’équipes de production durant les phases de transition, notamment celles de centres de service ou en proximité auprès de grands organismes.



Mes compétences :

Audit

Centre de Service

Gestion de Parc

Gestion de service

Infogérance

ISO 9001

ITIL

Modélisation

Organisation

PCA

QSE

Qualité

Qualité ISO 9001

Reglementation

Supervision

Norme ISO 9001

Management