Yves PALMER

Directeur des Opérations d'Assurance ou Directeur de Projet



Ingénieur Centrale Lille

Parcours de +15 ans dans les opérations d'assurance et 7 ans dans le pilotage de grands projets



Mes domaines d'intervention et de compétences :

- Performance du service client et construction de relations clients partenariales

- Management de larges équipes de Back Office (jusqu'à 700 personnes)

- Transformation de l'activité pour améliorer la Qualité de Service et la Productivité

- Pilotage de projet avec mobilisation de l'intelligence collective et architecture de solutions efficientes



Exigence, Bienveillance et Loyauté accompagnent mes actions au quotidien



Pour me contacter : palmeryves@gmail.com



#Assurance #Opérations #Performance #Transformation #Projet #Management