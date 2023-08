Yves VACCA

Senior Manager SCM mutares AG



RESPONSABLE GESTION DE PRODUCTION/OUTSOURCING: Industrie Automobile, Allemagne



RESPONSABLE LOGISTIQUE : Industrie Automobile, France



RESPONSABLE PROJETS LOGISTIQUES ET PLANIFICATION USINE : Industrie Automobile, Allemagne



Formation

.Double diplôme franco-allemand d’ingénieur économiste:



Diplôme d’ingénieur en génie des systèmes industriels,

Université Louis Pasteur, Strasbourg (F)

Dipl. Wirtschaftsingenieur, Fachhochschule Offenburg (D),

Spécialités: Logistique, Marketing et Finance/Controlling



.D.U.T. Génie mécanique et productique, Université de Metz (F)



Allemand et Anglais courants (professionnels et culturels)



Auditeur interne Sarbanes Oxley Acts (SOx)



Mes compétences :

Achat

Achat Projet

Allemand

Anglais

Approvisionnement

Automotive

Budget

Business

Lean

Logistique

Manager

Production

Stratégie

Supply chain

Transport

Contact fournisseur

Contact client

Négociation commerciale