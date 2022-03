Yves VATER

Professionnel en bureau détudes et industrialisation depuis 22 ans, jai participé à la conception et la fabrication dun grand nombre déquipements embarqués pour les programmes Rafale, Mirage 2000, Falcon F7X, Bombardier Dash-8, Eurocopter NH-90/Tigre, ATR-42/72, Airbus A340.



Au cours de ces années, jai développé de solides compétences en gestion de projets, gestion de services techniques mais aussi dans la relation technique et commerciale avec les clients ainsi que le suivi des fournisseurs, la qualité produits et lindustrialisation.





Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de production

Conception mécanique

Ordonnancement

Outils bureautique

SolidWorks

Catia V5

Encadrement pluridisciplinaire

Adaptabilité à différents environnements

Revue de conception

Revue de dossier

EN9100

PART 145

Reporting

DO160

Cahier des charges

Bureau d'études

Chef de projets

Mécanique

Injection Plastique

Aéronautique

Production