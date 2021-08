Yves VIDJOGNI

Expert comptable stagiaire - Chef de mission Expertise Comptable et social en cabinet.

DGC (Cnam Intec) + DSCG (Etat) + DSGC (Cnam-intec) validé en ajout à une licence en droit des affaires et au diplôme de premier cycle (bac+3) en administration des finances et du Trésor de l ENA.

Sur le plan professionnel, plus de 10 ans d'expériences en comptabilité alternées dans le secteur public et privé. Maîtrise des normes comptables internationales applicables dans le privé ( IFRS) et dans le public (IPSAS)

Ouvert d esprit, dynamique, autonome, rigoureux, ayant le sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Reporting

Microsoft Office

Budget et Controlling

Sage

SAP

Audit

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MS office

International Financial Reporting

Consolidations

Quadratus