Yvon DEFOUR

" Mettre mon savoir-faire technique, fonctionnel et managérial au service du pilotage de votre SI"



GOUVERNANCE DE LA DSI :

Création et gestion déquipes (2 à 15p), recrutement, team building, coaching...

Supervision des activités techniques (RSSI) et études (ERP)

Interlocuteur privilégié des :

o COMEX / CODIR pour les arbitrages au sein de ce SDSI,

o Métiers (DRH, Achats, SCM, Production, Marketing, Ventes, Finances, Qualité) pour leurs projets et lévolution de leurs applications,

o Achats pour les négociations des contrats Groupe (licencing, matériels)

En charge dune évolution cohérente de la cartographie applicative

Définition des feuilles de route IT (infras) et cybersécurité)

Définition et respect des standards IT (charte informatique, PSSI)

Gestion budgétaire (opex, capex), gestion et pilotages des projets (QCD)



COMPETENCES FONCTIONNELLES : Finances, Comptabilité, Production, Planification (CBN), S&OP, WMS, Achats, Qualité, SIRH, IOT..

Expert sur Dynamics AX et ERP(s), CRM, EDI, PLM/PDM (CREO, Windchill, BI, TMS, BIM, etc



COMPETENCES TECHNIQUES : Larges connaissances des SI et des infrastructures réseaux. Design d' architectures infra/serveurs. Administration O365, EMS/AIP/EMS, InTune, SCCM, Teams, SharePoint, AD et Windows Server 2012 R2, Firewall, supervision réseaux, Lan Wan SD-Wan, PSSi et Cybersécurité (F-SECURE, Radar, VadeSecure, MailinBlack), ISO27002, TO/IP, RDS, Hyper V, VEEAM, VMWARE, SQL, IOS, Android, MS Project, Cisco, Power Bi, QLIKVIEW, TABLEAU, My report.