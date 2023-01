Zahia BOUDJADJA (BERRANI)

Je suis responsable commerciale chez Frau group Algeria annexe de frau groupe Italie spécialisé dans le process des lignes pasteurisation et stérilisation, ESL, et des lignes CIP.



Nous sommes en mesure de fournir différents Composants, Pièce de rechange référencée Électronique, Pneumatique, Électrique et Mécanique, équipement de laboratoire (consommables, appareillage,) de diffèrent marque de d'équipement agroalimentaire a des prix compétitif.