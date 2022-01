7 ans dexpérience dans le domaine des achats et approvisionnements. Compétences opérationnelles et stratégiques. Consolidation des acquis par lobtention dun MASTER 1 Acheteur Leader en 2021



Mes compétences :

Sourcing fournisseurs au niveau international

Consultations, négociations fournisseurs

Analyse des besoins

Gestion des Approvisionnements

Traitements litiges

Suivi et création des commandes

Cotation projet

Assistante commerciale

Etablissement de devis et offres technico-commerciales