Zamzmi MAHDI

Diplômé du Diplôme National d’Ingénieur en Génie Électrique de l’École Nationale d’Ingénieurs de Gabès session de Juin 2006 et exerçant des divers fonctions process et maintenance industrielle depuis maintenant plus que neuf ans, je suis désireux de relever de nouveaux défis.



Je suis très motivé, ambitieux et doté d’une expérience professionnelle significative au sein d’un milieu industriel de renommée internationale qui m’a permis de développer des compétences aussi bien techniques que managériales. D’autre part, je dispose de bonnes capacités de communication? Organisation,

Rigueur et Sens du service client.