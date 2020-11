Zanatsoa Vony RAMANDIAMANANA

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi en CDI en tant qu'assistante polyvalente RQTH.



Avec toutes les expériences professionnelles vécues, j'ai acquis de nombreuses compétences allant de simple agent administratif à responsable de base de données dans différents secteurs d'activité. Je m'adapte rapidement à mon environnement.



Étant à la base développeur d'application, je possède une méthodologie de travail organisée et précise. J'apprécie l'ordre, ce qui inclut le respect des procédures. J'aime également proposer des idées, des solutions et des méthodes pour améliorer l'avancement d'un travail. Je suis organisée, volontaire et polyvalente.



Je suis travailleur handicapée ayant le sourire :). Seules difficultés : le port de charge lourde prolongée et la station statique debout m'est déconseillée.





Mes compétences :

Gestion de comité d'entreprise

Traitement administratif

Etablissement de reporting

Gestion des factures

Information sociale

Gestion des commandes auprès des fournisseurs

Accueil en entreprise

Gestion base de données

Prise de rendez vous

Gestion de sites internet

Accueil des fournisseurs

Gestion d'équipes

Gestion du personnel

Gestion de mail