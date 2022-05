Zaynoddine IZZAOUI

Je suis élève-ingénieur à l'école Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne en 2ème année du cycle ICM.

Je me spécialise en Génie Civil pour m'orienter dans la conduite de travaux.

Je suis très fortement intéressé par les expériences à l'internationale. J'ai fait un échange académique à Cordoba en Argentine. J'ai ensuite voyagé pendant 2 mois, seul et de manière autonome, dans une grosse partie du continent : Bolivie, Chili, Pérou et Équateur. J'ai eu un budget de 12€ par jour et j'ai utilisé tous les moyens de transport : faire du stop, bus locaux, location de motos (notamment pour la jungle amazonienne), chevaux et vélos.

Je suis autonome et j'ai un bon esprit d'initiative et de solidarité.

J'ai travaillé dans un orphelinat/centre pour mineurs en Argentine et j'ai été membre d'un association d'aide alimentaire aux SDF.

A l’École des Mines de Saint-Étienne je suis membre fondateur et Vice-Président de l'association culinaire du Campus (Cuisi'Mines) et aussi membre d'une association qui vient en aide aux jeunes des banlieues défavorisées de Saint-Étienne (Min'Au Loin).



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Génie civil

Transport