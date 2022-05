Zeid A. KASSOUHA

Après plusieurs années de travail dans le tourisme, l'humanitaire et la coopération internationale, j'ai repris les études avec le Master Management et Commerce internationale, Spécialité : Tourisme, Gestion de projet, e-Marketing de l'Université d'Avignon, France.

Aujourd'hui j'arrive à la fin de mon parcours académique au sein de la même institution avec un doctorat en géographie portant sur les questions du tourisme et de la géopolitique : comment envisager le tourisme après la guerre ?

J'interviens également en tant qu'enseignant dans le Master Médiation Culture et Patrimoine et les deux licences en Tourisme et Hôtellerie de l'Université d'Avignon (M1MCP , LPTES et LPHT).



Actuellement en recherche de nouveaux défis dans le monde professionnel.



Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Relations internationales

Coordination

Rédaction

Géopolitique

Gestion de projet

Microsoft Office

Tourisme culturel

Tourisme