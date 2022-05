Zein SAWAYA

Ayant travaillé depuis plus de 6 ans dans divers aspects du marketing (publicité et communication, merchandising, études marketing et d'opinion), je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges pour enrichir et partager mon expérience.



Secteurs d'intervention :

- marketing stratégique : image de marque, communication corporate, réputation d'entreprise

- marketing opérationnel : CRM, satisfaction et fidélisation

- médiatisation d'études publiées

- exploration de phénomènes sociétaux (développement durable, environnement, logement, santé, médias, consommation collaborative, digital)

- secteur des produits de luxe



Expertise :

- double expertise études : quantitative et qualitative

- problématiques de CRM, d'image de marque, de communication corporate et de tendances de l'opinion / actualité politique, économique, sociétale

- gestion de projets : planification à court ou long terme, gestion budgétaire (en moyenne, 50 000 euro par projet), management (une dizaine de personnes par projet) -- > une note de 8/10 de satisfaction des clients



Leadership :

- nommée par le comité de direction de TNS Sofres pour participer au programme "fast track" destiné aux cadres à haut potentiel (ESCP 2011-2014)



Mes compétences :

Communication

Corporate communication

Customer Insight

Insight

Luxury

Marketing

Marketing research

Microsoft CRM

Research

Trend

Trend Analysis