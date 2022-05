Zeineb LAMOUREUX

Je possède depuis 2 ans la double casquette de 1) Coordinatrice d'une cellule de Recherche Clinique au CHU de Nantes (Chefs de projet et assistants Chefs de Projet) et 2) de Chef de Projets, après avoir travaillé 18 mois en tant qu'ARC Investigation. Je possède également une expérience dans la recherche fondamentale en biologie-santé de 11 ans, issue d’un doctorat et de deux post-doctorats, dont un effectué au Canada anglophone. J'ai mené plus d'une dizaine de projets scientifiques à terme, et cela a été validé par la rédaction et la publication de 15 articles scientifiques.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Analyse fonctionnelle

Communication externe

Graphisme

Management

Éthique

Travail en équipe

Formation

Esprit analytique

Pharmacologie

Encadrement

Enseignement

Electrophysiologie

Ecoute

Assiduité

Détermination

Documentation

Ecriture

Adobe Illustrator CS5

Communication

Biologie cellulaire

Culture cellulaire

Biologie

Brainstorming

Biotechnologies

Direction de projet

Dynamisme

Créativité

Sens de l'initiative

Microsoft Excel

Autonomie

Conduite de projet

Appels d'offres

Aide à la décision

Aisance relationelle

Adobe

Adaptabilité

Recherche scientifique

Statistiques

Rigueur

Supports de communication

Stratégie

Réactivité

Réseau

Études quantitatives

Relationnel

Rédaction

Production

Études qualitatives

Persévérance

Prise de notes

Pédagogie

Organisation

Microsoft Office

Neurosciences

Méthodologie

Laboratoire de Recherche

Journalisme scientifique

Gestion des connaissances