Zéna DAGUERRE CHAMMAS

Traductrice et enseignante de langues depuis plus de cinq ans, je possède une grande expérience dans le domaine de la traduction anglais - français - arabe à l'échelle nationale et internationale.



Polyglotte, motivée et douée pour les langues, je suis capable de travailler indépendante ou en groupe. Patiente et intuitive, je possède une forte capacité d'adaptation et de communication et je travaille à toujours répondre aux exigences de mes clients et à respecter les dates de livraison des documents. Mon expérience dans la traduction est aussi vaste que variée.



J’ai travaillé avec des sociétés internationales et je me suis spécialisée dans plusieurs domaines, notamment le domaine des affaires, de l’aménagement et du développement immobilier ainsi que la traduction et le doublage des films. Le multiculturalisme et le multilinguisme auxquels je suis confrontée dans mon milieu professionnel et personnel font de moi une personne ouverte d’esprit, créative et dynamique.



Mes compétences :

Administration

Anglais

Arabe

Enseignement

Français

Hôtellerie

Italien

Polyglotte

Traduction

Traduction anglais

Traduction Anglais > Français

Traduction anglais français

Traductrice