Zenambay MAMODBAY

J'ai suivi une formation d'assistante de service social pendant deux années , riche en apprentissages .

J'ai pris conscience que ce n'était pas ma voie, aussi je rentre à nouveau dans la vie professionnelle.

J'ai exercé avant cette formation comme déléguée médicale pendant 7 années à l'Ile de la Réunion.

J'ai travaillé dans le commerce pendant 9 années et suivi également des formations commerciales.

J'ai donné des cours de soutien scolaire à des élèves dans le primaire pendant 6 mois.

Je suis à l'aise avec du public, j'ai le sens de l'écoute et du service client comme usager.

J'ai une bonne connaissance de la bureautique et suis à l'aise au téléphone.

J'ai également des qualités rédactionnelles et je suis souriante.

Enfin, je parle l'anglais et le gujrati qui est ma langue maternelle.



Mes compétences :

gujrati

techniques bancaires

Accueil physique et téléphonique

Réglementation bancaire

anglais

Techniques de vente

Techniques de négociation et de vente, pharmacovig