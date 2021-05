Zhanna RAKHMATULLINA

En recherche d'emploi dans Ingénierie d'Etudes en Aéronautique.



Diplômée de Master2 à l'ISAE Supaero. Je suis depuis six ans impliquée dans l’environnement de la conception et calculs des aéronefs et passionné par le design et la 3D (Catia, ProEngineer, SolidWorks, Unigraphics, 3DsMax ). En complément, je suis expérimentée en conception composites (Catia CPD), Calcul (Abaqus, Nastran) et parle Français, Anglais et Russe.



Je serais honorée d’avoir la chance de discuter avec vous de mon expérience et de mon profil suivant vos besoins et selon votre convenance.



Mes compétences :

SolidWorks

Pro/ENGINEER

Matlab

Kinematics

Aerodynamics

Unigraphics

Sieges

Microsoft Office

Gearboxes

3D Studio Max

Composites

Helicopter design

Propulsion

Smarteam

Matériaux

Certification

Calcul de structure

Conception mécanique

Nastran

Patran

Catia v5

Catia CPD

Laminate tools