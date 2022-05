Zhengnan GONG

- Avocate inscrite au Barreau Chinois et Autorisée à inscrire sous le titre français d’avocat (en attente de la prestation de serment).

- Double expérience professionnelle dans le secteur de la Propriété Intellectuelle.

- Conseille aux clients Français désirant exploiter leurs affaires en Chine et Accompagne les clients Chinois dans leurs installations en Europe



Mes compétences :

Droit commercial

Droit des contrats

Droit de PI

Des affaires et de la concurrence