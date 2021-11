Zilla ZEVOUNOU

Depuis septembre 2020, j'ai commencé une Licence en Information-Communication à l'Université de Dijon avec pour objectif un Master en Communication et relations presse. Titulaire d'une Licence professionnelle en Journalisme, j'ai été Journaliste-Présentatrice-Animatrice( matinale et une émission santé) au sein d'une chaine de télévision privée du Bénin pendant quatre années. J'avais donc en charge la présentation du Journal de 13heures et certaines fois le 19H30. Au sein de la rédaction, je réalisais des sujets de société. Je traitais également des questions liées à la sécurité et à la justice avec à la clé la réalisation plusieurs magazines. J'ai également été pendant une année l'assistante du chargé de communication du Ministère des Affaires Sociales du Bénin. A ce titre, l'une de mes principales missions étaient la réalisation de film documentaire institutionnels...