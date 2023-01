Zina MOUHEB

Maitre Assistante à l'université de bejaia, Algérie, depuis novembre 2014.



Thérapeute de famille systémicienne, psychologue clinicienne, spécialisé dans le domaine de prise en charge des personnes traumatisés, l'intervention d'urgence lors des catastrophes(naturelles et humains)dans mon pays et même à l'etranger



Titulaire d'un magistère en psychotrauma. Dont le thème de ma thèse était "la transmission transgénerationnelles de traumatisme psychique chez les descendants des encients combatants de la gèrre de liberation d'algérie"



je suis thérapeute de famille contextuel et personne relai à la clinique de concertation.



Du 2008 au 2012, j'ai présidé l'association d'aide médicopsychosociale de Dellys, mise en place des projets associatifs et suivi.



je suis formatrice au psychotrauma dans le cadre de croissant rouge algérien.

mes centres d'interêt sont l'intervention humanitaire, droits de l'homme spécifiquement droits de l'enfant et la femme.



Cadre actif en société civile.



Mes compétences :

Animation de formations

Psychothérapie

Environnement

Paworpoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Thérapeute de famille