La gastronomie est un univers qui me touche particulièrement et dans lequel j'ai choisi de me spécialiser, notamment à travers l'écriture d'un mémoire de recherche sur les stratégies de communication des pâtisseries fines parisiennes.



D’un naturel dynamique et curieux, j'ai à cœur de partager cette passion et de m'investir dans la conception et la mise en œuvre d'actions de communication, l'organisation d'événements, la rédaction de communiqués de presse et la mobilisation des outils numériques au service des métiers de bouche.



Je suis actuellement en cours d'inscription au statut d'auto-entrepreneur en tant que consultante en communication et relations médias, plus particulièrement dans le secteur de la gastronomie.



Mes compétences :

Community management

Adobe Indesign