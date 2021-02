En formation d'anglais à l'académie des langues à Caen, je souhaite me former au métier d'agent d'escale aéroportuaire. Par conséquent, j'intègre l'école supérieure des métiers de l'aéronautique à Montpellier le 20 Aout 2018. A la suite de cette formation il me faut trouver un stage pratique de 4 semaines dans un aéroport.

Je postule donc pour un stage pratique du 22 Octobre 2018 au 16 Novembre 2018.