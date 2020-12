Zoghlami SOFIENE (ZOGHLAMI )

Master en finance en 2001.

J'étais responsable administratif et financier de la direction générale des douanes Tunisie pour plus de 8 ans.

Responsable douane a l'aéroport Tunis carthage pour plus de 7 ans.

J'ai eu 8 certificats internationales de fond monétaire internationales sur le développement économiques et financier et obtenu le diplôme d'analyste financier international.

J'ai un micro master en supply chain de l'université MIT des USA.

J'ai une large expérience en finance et budget à part une maîtrise complète des techniques douaniers et commerce international.