Zoheir BENDJABALLAH

Directeur de BU, en charge de clients grands comptes dans le secteur de l'énergie et du transport.

Développeur de chiffre d'affaires rentable, manager d’équipes fonctionnelles (chefs de projets) et opérationnelles (responsables de production), expert en gestion de la relation client omnicanal, mon coeur de métier est la définition et la mise en oeuvre de processus, d'organisations et de services à forte valeur ajoutée pour mes clients et mes équipes.



COMPÉTENCES CLÉS:

• Direction grands comptes: pilotage commercial & fonctionnel d’un portefeuille client (valeur 55 M€)

• Direction d’un centre de profit: responsable organisation et méthodes en centre de Relation Client B2C omnicanal (350 positions)

• Management de projets majeurs: refonte systèmes d’informations CRM

• Expertise en gestion de la relation client: refonte et pilotage de processus organisationnels et qualité. Déploiement de projets de relation client digitale

• Expertises sectorielles: Telecom, énergie, e-commerce & distribution, transport, optique

• Expérience en gestion sociale

• Qualités développées: autonomie & leadership, rigueur & professionnalisme, analyse & synthèse, relationnel facilitateur, esprit d'initiative, capacités d’adaptation et d'anticipation



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Service client

Gestion de la relation client

AMOA