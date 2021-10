Zouhaier KALBOUSSI

CONSULTANT /Formateur, Expert en de sécurité (gestion et prévention des risques, audit sécurité ,secourisme, sauvetage, prévention et lutte contre l'incendie, secours, gestion de crise) CIF:140 59 54 / A

Ayant vécu plus que 30 ans dexpérience (ex officier supérieur à la protection civile) jai acquis un grand savoir et un savoir-faire dans le domaine et jai participé à plus qu' une vingtaine de formation, dont quelques-unes à létranger (Suisse ,France ,Allemagne...)

6 ans d'expérience en sécurité et gardiennage privée (Directeur de formation)

Plus particulièrement, ce sont des compétences dencadrement et de formation (au domaine de la sécurité et de la sureté) que jaimerais mettre à profit

J'habite au ban lieu sud de Tunis et J'accepte le travail surtout dans les régions (Grand Tunis, Nabel, sousse, Monastir, Zaghouan , Bizerte ....

Mes exposés, et mes cours sont adaptables pour tous les niveaux (en Français ou en Arabe )

Je suis à la disposition pour toute autre information complémentaire.

Zouhaier tel: 98 82 87 87 - 28 82 87 87 - 53 92 87 87



Mes compétences :

Formation

Prévention des risques

Securité incendie

Secourisme

Plan dévacuation (POI)

Analyse de risque

Risque chimique

Sauveteur secouriste de travail

Ergonomie

Pédagogie

OHSAS 18001

Gestion des crises

Manutention manuelle

Audit Sécurité