Zouhir ZRIBI

Je suis consultant des PME depuis 1985. J'ai effectué plusieurs études pour le développement des initiatives privées et des institutions d'appui des PME. J'ai participer activement dans le programme de mise à niveau des entreprises. J'ai géré un bureau d'étude puis une centrale d'expertise. J'ai réalisé plusieurs missions pour les entreprises tunisiennes et internationale dans divers domaines :

1. Etude et suivi des projets de développement,

2. Réorganisation et amélioration de compétitivité,

3. Restructuration générale ( révision de l'activité, niche de marché, des finances, Ressources humaines) pour l'amélioration des performances de l'entreprise,

4. Etude du marché et choix de niches et positionnement

5. Élaboration des plans d'affaire pour la création des entreprises dans pour divers secteurs notamment industriels

Je suis actif dans des associations pour la promotion de culture entrepreneuriale.

.





Mes compétences :

Analyse transactionnelle et étude financière

Études de marché et marketing

Analyse stratégique et plan d'action

Diagnostic de la situation

Promotion de l'économie d'entreprise

Etude sectorielle et orientation stratégique

Analyse de prix de revient industrielle

Analyse sectorielle du marché de travail

Optimisation des process

Maitrise des outils de gestion financière

Amélioration continue

budgets

Consolidations

benchmarking

back office

Restitution

Microsoft Office

Lean Management

Agora