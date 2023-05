Zulgey Rossana . (CASTRO RODRIGUEZ)

Danseuse, économiste et comptable assistante diplômée a létranger et en cours de validation de diplômes en France, je suis très optimiste, organisée et polyvalente, avec notions et formations aussi dans le domaine de las finances, hôtellerie et petite enfance.



Ma démarche ici c'est de trouver des alternances contrat pro, stages, bénévolats pour que je puisse pousser a un CDI ou contrat de longue durée, lexpérience pour moi c'est très important pour développer mes connaissances et me nourrir.



Je parle également anglais et espagnole, et j'ai aussi des connaissances du logiciel pack-office. J'ai des bonnes expectatives et expériences a niveau professionnelle; ne hésite pas de me contacter.